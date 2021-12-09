Ассоциация рыбопромышленников предложила создать страховой фонд для добытчиков лососевых

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) предлагает обсудить возможность создания страхового фонда для добытчиков лососевых пород рыб. Через него можно было бы предоставлять компенсационные выплаты компаниям по важным видам затратам в неудачные для путины годы. Об этом журналистам сообщил глава ассоциации Герман Зверев.

"Я считаю, что вполне назрела идея для лососевых компаний продумывать систему страхового фонда. Возможным организационно-правым каркасом такого страхового фонда могли бы стать региональные саморегулируемые организации", - сказал он.

Зверев отметил, что такой фонд может быть сформирован из доходов, полученных в год с хорошей лососевой путиной. Он пояснил, что доходность компаний меняется год от года в зависимости от результатов путины. С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. "В прошлом году, например, из-за плохой лососевой путины, из-за очень серьезных коронавирусных решений расходы у лососевого бизнеса на Камчатке были очень большие, а доходность была маленькой", - сказал глава ассоциации.

Он указал, что в прошлом году компании потратили значительные средства для набора работников и их обсервации в связи с распространением нового коронавируса, однако эти расходы не окупились. "С моей точки зрения, этот страховой фонд, который мог бы включать в себя представителей рыбопромышленного бизнеса, представителей науки, представителей финансово-кредитных учреждений мог бы разработать систему компенсационных выплат компаниям по каким-то важным видам затрат в тот год, когда путина не получается", - добавил он.

Кроме того, глава ВАРПЭ считает возможным вернуться к идее создания специальных запасов рыбной продукции и возможности проведения "рыбных интервенций". "По итогам этого года и реализации постановления правительства о субсидировании провозной платы для рыбопродукции, которое было в конце августа издано, думаю, к ней вернемся, к этой идее", - заключил Зверев.