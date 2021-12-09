Курганские власти планируют развивать промышленный туризм в регионе

ТАСС, 9 декабря. Курганские власти намерены развивать у себя промышленный туризм, запустив туры на крупнейшие предприятия области - Курганский машиностроительный завод (КМЗ), "Курганприбор", "Велес" и другие. Об этом сообщил в четверг заместитель губернатора региона по экономической политике Владимир Архипов на региональном форуме предпринимателей "вКУБе 2021".

"Какие виды и направления туризма мы будем развивать и поддерживать: безусловно, рекреационные, паломнические, археолого-исторические. Ну и благодаря агентству стратегических инициатив мы вошли в качестве акселератора обучения именно по промышленному туризму. Отобрали наши предприятия - КМЗ, "Курганприбор", "Зауральские напитки", "Велес" и так далее, которые вошли в эту программу. От АСИ сегодня мы проводим тур, смотрим готовность наших предприятий уже непосредственно проводить те туристические туры, которые мы запланировали в ближайшее время. На самом деле, работа идет, несмотря на те ограничения, которые у нас присутствуют, и на пандемию", - сказал он.

Архипов добавил, что в регионе грантовая поддержка проектов внутртуризма с каждым годом значительно растет.

"Если по прошлому и позапрошлому году буквально выделялось 5-6 млн рублей на грантовую поддержку по развитию туризма, то сегодня уже 20 [млн рублей]. Сегодня я посмотрел проекты на конкурсный отбор на комиссию - около 25 хороших качественных проектов у нас есть, я попросил дополнительное финансирование, думаю, мы к 13 декабря выйдем уже на непосредственное решение комиссии и поддержим максимальное количество проектов. И примерно, наверное, 35 млн рублей мы согласуем и выделим как раз на реализацию [проектов]", - поделился он.

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли. "Курганприбор" является российским предприятием, производящим капсюльные втулки для артиллерийских выстрелов сухопутных войск и военно-морского флота, взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов, управляемых и неуправляемых авиационных ракет и авиационного бомбового вооружения. "Велес" - крупное мясоперерабатывающее предприятие.