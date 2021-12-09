"Дочка" немецкой Hermith GmbH создаст в Удмуртии производство аддитивной проволоки

ТАСС, 9 декабря. Дочерняя компания немецкой Hermith GmbH - ООО "Хермит Аэроспейс" - откроет производство в ТОСЭР "Глазов" в Удмуртии. Инвестиции в проект составят почти 1,2 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба корпорации развития региона.

Такую проволоку используют в авиационной и автомобильной промышленности.

"Корпорация развития Удмуртской Республики подписала соглашение с ООО "Хермит Аэроспейс" (дочернее предприятие Hermith GmbH, Германия) в рамках онлайн-форума "Сделано в Удмуртии" 9 декабря. Корпорация развития региона поможет инвестору в получении статуса резидента ТОСЭР "Глазов" и создании производства аддитивной проволоки", - сказано в сообщении.

Инвестиции в проект, по словам директора региональной корпорации Динары Алпашаевой, составят почти 1,2 млрд рублей.

"Реализация проекта планируется совместно с АО "ТВЭЛ", сейчас мы помогаем готовить пакет документов для подачи заявки на получение инвестором статуса резидента. Объем инвестиций в проект составит почти 1,2 млрд рублей, планируется создать 68 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба Алпашаеву.

АНО "Корпорация развития Удмуртской Республики" сопровождает проекты по принципу "одного окна". Это предполагает полное сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации. В частности, подбор корпорацией развития форм государственной поддержки, помощь в поиске инвесторов, получении разрешений на строительство.