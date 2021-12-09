"Железным дорогам Литвы" грозит банкротство в случае судебных исков от "Беларуськалия"

ВИЛЬНЮС, 9 декабря. /ТАСС/. Государственная компания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") может столкнуться с риском банкротства в случае судебных исков со стороны белорусской компании "Беларуськалий" за остановку транзита калийных удобрений через Литву. Об этом в четверг заявил глава предприятия Мантас Бартушка.

По его словам, которые передает местное агентство BNS, "Летувос гележинкеляй" не планирует и не будет останавливать транзит белорусских калийных удобрений, поскольку это грозит ей банкротством. Однако принятие властями Литвы закона о запрете на транзит "Беларуськалия" могло бы создать правовое основание и защитило бы предприятие.

"Если это не будет сделано, и "Летувос гележинкеляй" расторгнет договор раньше срока, другая сторона может потребовать возмещения потерянных доходов. Если суд удовлетворит хотя бы часть такого иска, "Летувос гележинкеляй" грозит банкротство", - указал он.

Бартушка полагает, что даже в том случае, если государством будет принято решение об остановке транзита "Беларуськалия", вполне вероятно, что белорусская сторона все равно обратится в международный арбитраж. "В любом случае мы окажемся в международном арбитраже, поэтому для нас очень важно, чтобы было принято твердое в правовом отношении решение", - отметил он.

Санкции против "Беларуськалия"

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Белоруссии, по мнению властей этих стран, нарушаются права человека. В частности, США ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", которые вступили в силу 8 декабря.

Грузы "Беларуськалия" будут проходить через Литву до января, заявила 8 декабря компания "Летувос гележинкеляй". По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. По договору с "Летувос гележинкеляй" белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее в четверг заявил о готовности уйти в отставку, если подтвердится, что компания "Беларуськалий" внесла предоплату по договору с "Летувос гележинкеляй", несмотря на санкции США. О готовности оставить свой пост из-за продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" через Литву также заявил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис. Премьер-министр Ингрида Шимоните со своей стороны указала, что пока не приняла решение по поводу отставки министров.