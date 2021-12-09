Fitch подтвердило рейтинги "Роснано" на уровне "BBB" с негативным прогнозом

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Роснано" в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB", а также вывело их с пересмотра с возможностью снижения, говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингам - "негативный".

"Негативный" прогноз отражает потенциальную переоценку факторов поддержки компании, связанной с государством (GRE), обусловленную потенциально менее очевидной поддержкой со стороны государства. Это может привести к резкому снижению дифференциала с суверенным рейтингом, учитывая, что все еще существует значительный риск ухудшения ситуации на горизонте прогноза от одного до двух лет, и компания по-прежнему может столкнуться с существенным истощением капитала и столкнуться с ограничением ликвидности в особенно негативных сценариях", - отмечается в сообщении.