Более 360 км дорог отремонтировали в Кировской области в 2021 году

КИРОВ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 360 км дорог отремонтировали в этом году в Кировской области, это наибольший объем за последние годы, сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области Юрий Шевелев.

"В 2021 году на территории Кировской области приведен в нормативное состояние самый большой за последние годы объем дорожной сети - 362 км дорог", - сказал Шевелев.

По его словам, всего в этом году выполнены дорожные работы на сумму более 7,8 млрд рублей. В том числе завершено строительство участка Опарино - Альмеж протяженностью 26,63 км, это позволило напрямую связать областной центр с Подосиновским и Лузским районами. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на сумму более 3,3 млрд рублей привели в нормативное состояние 253 км дорог и начали строительство в Кирове улиц Сурикова, Зеленина и 8 Марта.

Шевелев отметил, что в 2021 году на 30% - до 738 млн рублей увеличилось финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В регионе установили и заменили 11 тыс. дорожных знаков, барьеры, пешеходные ограждения, светофоры и искусственные неровности, 5 км тротуаров и 6 км сетей уличного освещения. Также специалисты обустроили семь пешеходных переходов, шесть остановок, шумовые полосы на 155 участках.

"В 2022 году в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 173 км дорог, в том числе завершить строительство участков по улицам Сурикова, Зеленина и 8 Марта в Кирове. На эти цели выделяется 3,9 млрд рублей", - отметил Шевелев. Финансирование обеспечения безопасности дорожного движения увеличится еще на 10% и достигнет 815 млн рублей. Всего в следующем году объем дорожного фонда ожидается в размере 8,8 млрд рублей, власти планируют привести в нормативное состояние не менее 222 км дорог и 260,5 м мостовых сооружений.