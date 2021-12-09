В Карелии будут компенсировать затраты рыбоводческих хозяйств на экомониторинг водоемов

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Карелии проработало пакет льгот на 2022 год для рыбоводческих хозяйств, направленных на стимулирование экологических, безотходных подходов при разведении аквакультуры. Об этом сообщил в четверг министр сельского и рыбного хозяйства региона Владимир Лабинов.

"Формально мы их в бюджетной статье назвали "мероприятия по экологизации аквакультуры", [мы] предусмотрели три направления поддержки. Проект находится в стадии написания, но уже в 2022 году - мы бюджетом уже обеспечены - предложим его форелеводам", - сказал он во время совета при главе Карелии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса.

Новый пакет мер позволит компенсировать часть затрат рыбоводов на научные исследования, экомониторинг и переработку отходов производства. Одна из новых льгот предполагает возврат части средств при внедрении установок замкнутого водоснабжения, не причиняющих вреда природе региона: речь идет о компенсации до 50% затрат на проектные работы и до 30% - на оборудование. Из бюджета региона можно будет вернуть до 30% затраченной суммы на уборку донных отложений под садковыми линиями, где выращивается рыба.

"Третье направление - мониторинг за деятельностью предприятий аквакультуры, который будет предполагать реализацию двух мероприятий: возмещение 50% затрат на проведение комплексного мониторинга экосистемы водоема, где размещено предприятие аквакультуры, и возмещение 50% затрат на проведение работ по определению перспективных участков для целей аквакультуры. Мы очень надеемся, что эти работы мы будет производить совместно с нашими научными центрами, прежде всего Карельским НЦ РАН и привлекая квалифицированных специалистов Петрозаводского госуниверситета, а также других профильных специалистов", - добавил Лабинов.

Помимо этого, для развития безотходных технологий в рыбопромышленности власти расширят субсидируемые направления по уже действующим механизмам возмещения затрат на покупку техники: добавятся компенсации на холодильное оборудование, оборудование для цехов по производству комбикормов и глубокой переработки рыбных отходов.

"Наша задача - максимально повысить экологическую составляющую рыбохозяйственной отрасли. Поэтому планы на следующий год - это четкие действия по экологии в связке с экономикой в виде финансирования. Меры поддержки должны получать только предприятия, соблюдающие экологические требования. Также нужно общаться с людьми, убеждать население в экологичности производств, представлять документы, исследования, подкрепленные наукой", - сказал в ходе обсуждения глава Карелии Артур Парфенчиков.