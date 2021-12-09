Газпромбанк и Дмитрий Бакатин договорились купить акции IRC, принадлежавшие Petropavlovsk

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Газпромбанк и Дмитрий Бакатин договорились о покупке акций железорудной компании IRC, ранее принадлежавших золотодобытчику Petropavlovsk, у инвестиционной компании Stocken Board AG. Об этом говорится в сообщении IRC.

Stocken заключила соглашение о продаже Газпромбанку 24,07% акций IRC по цене $0,0179 за одну обыкновенную акцию, отмечается в сообщении. Из этого следует, что пакет акций был оценен в $30,59 млн.

Кроме того, Stocken заключила соглашение о продаже Дмитрию Бакатину 5,79% акций IRC по цене $0,0057 за одну обыкновенную акцию. Из этого следует, что пакет акций был оценен в $2,34 млн.

IRC сообщила, что оба соглашения купли-продажи стали обязательными для исполнения 3 декабря, однако компания не имеет информации о том, были ли сделки в итоге закрыты.

Как Petropavlovsk продал долю в IRC

В начале декабря Petropavlovsk сообщил, что продал 29,9% акций IRC компании Stocken, зарегистрированной в Лихтенштейне, за $10 млн. Продаже, предварительное соглашение по которой было подписано еще в марте 2020 года, предшествовало освобождение золотодобытчика от гарантий по взятым в Газпромбанке кредитам IRC, что являлось условием и целью сделки.

Petropavlovsk выступал гарантом по обязательствам Кимкано-Сутарского ГОКа (основной актив IRC) по двум кредитным соглашениям с Газпромбанком, заключенным в декабре 2018 года. Общий долг IRC перед банком на конец сентября 2021 года составлял около $118 млн.

Золотодобытчик заявлял, что отмена гарантий - стратегический шаг для Petropavlovsk, так как это значительно снизит финансовый риск компании, улучшит ее кредитные показатели и позволит ее менеджменту сосредоточиться на развитии золотодобывающего и перерабатывающего бизнеса в Амурской области.

Petropavlovsk сообщил в начале декабря, что помимо продажи 29,9% акций IRC компании Stocken продал свои оставшиеся 1,2% акций железорудного производителя UCP Industrial Holdings Limited за $2,24 млн.

О компаниях

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, активы золотодобытчика сосредоточены в Амурской области.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России.