Evraz распределит акции "Распадской" в виде дивидендов в случае ее выделения

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz при выделении производителя угля "Распадской" планирует распределить ее акции в виде дивидендов между своими акционерами, говорится в сообщении компании.

"Евраз", имея намерение произвести разъединение своих угольного и металлургического бизнесов, планирует прекратить владение обыкновенными акциями общества <...> путем их распределения в виде дивидендов в пользу акционеров "Евраз", - отмечается в сообщении.

Ранее Evraz сообщал, что планирует выделение "Распадской" в отдельный бизнес в первой половине 2022 года при условии получения необходимых одобрений.