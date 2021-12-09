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Evraz распределит акции "Распадской" в виде дивидендов в случае ее выделения

Компания ранее сообщала, что планирует выделение производителя угля в отдельный бизнес в первой половине 2022 года при условии получения необходимых одобрений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания Evraz при выделении производителя угля "Распадской" планирует распределить ее акции в виде дивидендов между своими акционерами, говорится в сообщении компании.

"Евраз", имея намерение произвести разъединение своих угольного и металлургического бизнесов, планирует прекратить владение обыкновенными акциями общества <...> путем их распределения в виде дивидендов в пользу акционеров "Евраз", - отмечается в сообщении.

Ранее Evraz сообщал, что планирует выделение "Распадской" в отдельный бизнес в первой половине 2022 года при условии получения необходимых одобрений.

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