Фонд содействия инновациям профинансировал почти 100 проектов "Архипелага 2121"

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям поддержал почти 100 компаний и проектов, отобранных на "Архипелаге 2121", на сумму порядка 500 млн рублей. Об этом заявил заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Павел Гудков в ходе сессии Конгресса молодых ученых в четверг.

"По массовости формат бесшовности, который "Архипелаг" практикует, вариант интересен и привлекателен как для участников, так и для нас - одного из участников меморандума по бесшовности. Нам удалось благодаря такой концентрации компаний на разных стадиях зрелости открыть доступы ко всем нашим инструментам, конкурсным программам: от "Умников", "Старт" до "Развития" и "Коммерциализации" и отобрать команды, стартапы на всех этапах их развития, всего почти 100 компаний и проектов мы поддержали на сумму более 0,5 млрд рублей в этом году", - сказал Гудков.

Он пояснил, что под форматом бесшовности на "Архипелаге 2121" подразумевается концентрация на одной площадке различных структур, а также стартапов на разных стадиях зрелости, развития и коммерциализации. По его словам, для участников фондом был организован ускоренный механизм прохождения отбора заявок по программам, финансирование предоставлялось фактически в течение нескольких месяцев.

Ключевым событием Года науки и технологий в июле - августе 2021 года стал "Архипелаг 2121" - самый масштабный проектно-акселерационный интенсив в российской истории. В интенсиве приняли участие команды из большинства российских регионов. Более 2 тыс. команд стартапов получили возможность представить свои проекты инвесторам, корпорациям и экспертам. Несколько сотен проектов "бесшовно" получили меры поддержки от институтов развития и смогли заключить первые соглашения с крупными партнерами.

О Конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча станет одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более 3 тыс. человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на YouTube-канале и в социальных сетях Минобрнауки России, Фонда Росконгресс, Года науки и технологий, Российского общества "Знание" и на других площадках. Ознакомиться с деловой программой можно на официальном сайте молодыеученые.годнауки.рф.