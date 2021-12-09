Молдавия ужесточила контроль за судами под ее флагом

КИШИНЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Контроль за судами, которые ходят под флагом Молдавия, будут осуществлять организации, признанные Европейской комиссией. Соответствующие поправки в кодекс торгового мореплавания утвердил парламент республики на заседании в четверг, информировала пресс-служба законодательного органа.

"Эти поправки являются важным обязательством по отношению к нашим европейским партнерам и решительным шагом, который позволит исключить Республику Молдова из черного списка судоходных компаний", - сказал автор законопроекта Раду Мариан.

В 2007 году в республике были приняты законы, которые позволили иностранным владельцам регистрировать морской транспорт в Государственном судовом реестре Молдавии. В настоящее время под флагом страны ходят сотни судов, более 90% которых принадлежат иностранцам. Из-за чрезмерно либеральных правил суда под молдавским флагом часто оказывались в центре различных инцидентов, что портило репутацию республики.