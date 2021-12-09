Набсовет Мосбиржи одобрил назначение финдиректором Андрея Селюка из "Почты России"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи одобрил назначение Андрея Селюка на должность члена правления и финансового директора биржи, говорится в сообщении Мосбиржи.

В настоящее время Селюк является членом правления и заместителем генерального директора по финансовым и экономическим вопросам "Почты России". Ключевыми задачами Селюка в Мосбирже станут дальнейшее повышение эффективности управления финансовыми потоками, работа с дочерними компаниями и обеспечение результативности бизнес-планирования, отмечается в сообщении.

После согласования с ЦБ кандидатура Селюка будет вынесена на окончательное утверждение наблюдательным советом Мосбиржи.

С сентября 2017 года пост финансового директора и члена правления Московской биржи занимает Максим Лапин.