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Набсовет Мосбиржи одобрил назначение финдиректором Андрея Селюка из "Почты России"

Его ключевыми задачами станут дальнейшее повышение эффективности управления финансовыми потоками, работа с дочерними компаниями и обеспечение результативности бизнес-планирования

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи одобрил назначение Андрея Селюка на должность члена правления и финансового директора биржи, говорится в сообщении Мосбиржи.

В настоящее время Селюк является членом правления и заместителем генерального директора по финансовым и экономическим вопросам "Почты России". Ключевыми задачами Селюка в Мосбирже станут дальнейшее повышение эффективности управления финансовыми потоками, работа с дочерними компаниями и обеспечение результативности бизнес-планирования, отмечается в сообщении.

После согласования с ЦБ кандидатура Селюка будет вынесена на окончательное утверждение наблюдательным советом Мосбиржи.

С сентября 2017 года пост финансового директора и члена правления Московской биржи занимает Максим Лапин.

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