ЦБ предложил создать перестраховочный пул по ОСАГО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Банк России обратил внимание представителей страхового сообщества на необходимость обеспечения доступности ОСАГО и предложил создать перестраховочный пул, который позволит более эффективно и равномерно распределить высокоубыточные полисы ОСАГО между всеми страховщиками, говорится в сообщении ЦБ по итогам встречи руководства регулятора с представителями страховой индустрии и Всероссийского союза страховщиков.

"В качестве направлений совершенствования ОСАГО были рассмотрены увеличение лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также отмена учета износа при денежной выплате. По мнению Банка России, эти изменения необходимо проводить поэтапно с учетом оценки их влияния на стоимость страховки", - отмечает ЦБ.

В последние несколько лет страхование жизни способствует росту страхового рынка, поэтому ЦБ собирается устанавливать минимальные требования к таким страховкам, включая требования к раскрытию информации при их продаже для защиты интересов страхователей и исключения мисселинга.

Соответствующий нормативный акт Банка России находится на регистрации в Минюсте России.

Ранее ЦБ подготовил проект указания, направленный на расширение границ тарифного коридора по ОСАГО. Это позволит страховым компаниям еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков.