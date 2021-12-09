Эксперт: семеноводы РФ не могут реализовать свою продукцию из-за слабого маркетинга

НАЛЬЧИК, 9 декабря. /ТАСС/. Семена, выведенные и производимые в России, не доходят до потребителей из-за плохого маркетинга, иностранные производители их в этом обходят. Такое мнение выразил ТАСС директор ФГБУ "Россельхозцентр" Александр Малько.

"У нас две основные проблемы: выработка системы продвижения семян, произведенных отечественными производителями в республиках Северного Кавказа в те регионы, где есть филиалы, - Дальневосточный, Сибирский, Приволжский федеральные округа. Задача такая, чтобы отечественные семена могли дойти до потребителей с необходимыми консультациями, информационным сопровождением. Зачастую иностранные производители имеют больше шансов дойти до конечного потребителя, поэтому, к сожалению, доля семян ряда культур - таких как кукуруза, подсолнечник, некоторых других - иностранных выше, чем отечественных. Наша задача - нарастить отечественный потенциал", - сказал Малько.

Он пояснил, что зачастую отечественные селекционеры производят семена, но не имеют возможности пройти в другие регионы в отличие от иностранных компаний. Что касается зависимости России от импорта семенного материала, Малько отметил, что она по разным культурам разная. "По зерновым мы практически не зависим. 98% - наши, отечественные. А по кукурузе больше зависимости, процентов 40, по подсолнечнику - примерно 50%. Но это не значит, что наши селекционеры стоят на месте. Нет, они смотрят лучшие зарубежные селекционные достижения, стараются с их использованием производить новые", - добавил он.

Отделения Россельхозцентра работают в каждом районе страны, отметил собеседник агентства. Они занимаются продвижением продукции отечественных селекционеров. "Зачастую наши селекционеры не имеют возможности продвинуть свои сорта с минимальными затратами. Вот эту функцию мы попытаемся выполнить... Мы хотим, чтобы в каждом районном филиале у нас была информация о наших селекционных достижениях", - отметил он.

В четверг в Нальчике началось совещание по проблемам организации распространения сортов и гибридов сельскохозяйственных культур отечественной селекции филиалами ФГБУ "Россельхозцентр". На мероприятие собрались представители из 12 регионов страны - как производители семян, так и их потребители. Участники также планируют ознакомиться с работой филиала "Россельхозцентра" в КБР, посетить ведущие семеноводческие предприятия республики.