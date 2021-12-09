Путин вновь обратит внимание ЦБ и правоохранителей на необходимость борьбы с мошенниками

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обещал вновь привлечь внимание Центробанка и правоохранительных органов к необходимости борьбы с мошенниками.

"Эта тема, конечно, очень важная для большого количества наших граждан. Мы неоднократно обсуждали это с председателем Центрального банка. Обращу еще раз внимание руководства Банка России на эту проблему, как и внимание правоохранительных органов", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Путин подчеркнул, что борьба с мошенниками, "безусловно, должна быть продолжена". "Здесь, конечно, нужно посмотреть на возможности подачи коллективных исков, хотя это вопрос спорный, но тем не менее, потому что в этом случае сумма ущерба повышается и повышается возможность более активной работы в этой связи у правоохранительной сферы", - считает президент. "В этом отношении будем действовать дальше обязательно", - пообещал он.