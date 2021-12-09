Мезенцев уверен, что Белоруссия и Россия решат вопрос с отменой роуминга

МИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и России решат окончательно вопрос с отменой роуминга в рамках Союзного государства, дело осталось за операторами связи. Об этом заявил в четверг госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Такая задача стоит. И профильные министерства принципиально договорились. Вопрос, чтобы операторы, у которых одна из главных задач - получение прибыли, нашли в себе силы от чего-то отказаться. Регуляторы договорились. И так будет", - сказал Мезенцев.

При этом он констатировал, что сторонами "много уже сделано". "Вы, наверное, заметили, что тариф по разным пакетам уменьшился от 10 до 25 раз. Это совершенно точно. Я хорошо помню, сколько стоила минута разговора с Москвой по мобильному телефону раньше", - сказал госсекретарь Союзного государства.