В ЦБ считают адресную помощь более эффективной альтернативой прямому регулированию цен

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Прямое регулирование цен на отдельные товары может в среднесрочной перспективе повлечь за собой существенные негативные последствия для регулируемых отраслей и экономики в целом. Об этом говорится в аналитической записке "Регулирование цен: когда нужно остановиться?", подготовленной департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Содержание аналитической записки отражает личное мнение авторов и может не совпадать с официальной позицией регулятора, уточняется в документе.

"В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте. В средне- и долгосрочной перспективе прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может повлечь за собой существенные негативные последствия. Эти последствия проявляются главным образом в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, то есть в торможении роста регулируемых секторов экономики. Одновременно усиливаются риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней", - указывают авторы документа.

С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен, считают в ЦБ. "Кроме того, такая форма поддержки вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий. Это имеет важное значение для поддержания устойчивого роста экономики темпами, отвечающими ее потенциалу", - подчеркивается в аналитической записке.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России считает опасной фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен. Длительное сдерживание цен приводит к дефициту товаров и появлению черного рынка, указывала глава ЦБ в интервью газете "Комсомольская правда" в июне этого года.