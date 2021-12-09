"Газпром" утвердил программу реконструкции систем управления техпроцессами до 2027 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Правление "Газпрома" утвердило комплексную программу перевооружения и реконструкции систем управления технологическими процессами до 2027 года, говорится в сообщении холдинга.

"Документ, в частности, предусматривает дальнейшее оснащение газотранспортных, распределительных, добычных и перерабатывающих мощностей современными системами телемеханики и автоматизированными системами управления. Кроме того, планируется реконструкция и модернизация уже действующих систем управления для расширения их функциональных возможностей", - отмечает компания.

Программа нацелена на дальнейший рост уровня автоматизации и качества управления производственно-технологическими процессами на предприятиях "Газпрома". Перспективным направлением работы газового холдинга является внедрение передовых технологий, в том числе создание цифровых платформ для повышения эффективности производственных процессов, подчеркивает "Газпром".

В настоящее время в "Газпроме" действует комплексная целевая программа на 2017-2021 годы.