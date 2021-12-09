Макрон указал в декларации, что заработал с 2017 года немногим более €1 млн

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон указал в своей декларации, что его доход с 2017 года до настоящего времени составил немногим более €1 млн. Об этом говорится в декларации, размещенной в четверг в электронной версии официального вестника республики Journal officiel.

Согласно документу, французский лидер заработал в год избрания €115 тыс. Это связано с тем. что он вступил на пост в мае. В последующие три года Макрон получил в общей сложности около €750 тыс. И в текущем году он заработал €174 тыс.

Французский президент, родившийся в 1977 году, указал в документе, что не имеет собственного автомобиля. В декларации отмечается, что Макрон также не имеет недвижимости, но его супруга Брижитт Макрон владеет домом.

Кроме того, глава государства должен возместить кредит в размере €127 тыс.

В соответствии с правилами, декларация была направлена в Конституционный совет за шесть месяцев до окончания полномочий.