Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу в формате видеосвязи участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, на заседании планируется рассмотреть актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и принять ряд важных документов, направленных на дальнейшее углубление интеграции и формирование единых рынков товаров и услуг. Также повестка предусматривает согласование приоритетов международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.

Выступая в ноябре на расширенном заседании коллегии МИД РФ, Путин призвал расширять сотрудничество в рамках ЕАЭС, а также Содружества Независимых Государств (СНГ) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент тогда назвал Евразийский экономический союз "ключевым интеграционным проектом", нацеленным на создание единого рынка товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. По словам главы государства, последовательное продвижение интеграции уже приносит странам-участницам реальную отдачу, стимулирует экономический рост, содействует повышению благосостояния граждан. Путин подчеркнул, что такие достижения нужно использовать, чтобы "вовлекать в орбиту ЕАЭС" новых членов и партнеров".

Предыдущее заседание

В прошлый раз заседание ВЕЭС прошло в октябре, Путин также принимал в нем участие по видеосвязи. Участники обсуждали вопросы дальнейшей интеграции в рамках союза, создание общего рынка энергоресурсов, сотрудничество в экологической сфере, а также задачи цифровизации.

Путин тогда отметил, что интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС продолжает развиваться и укрепляться даже на фоне трудностей, связанных с пандемией, а также в условиях санкционного давления Запада на некоторые страны союза. Более того, внешние неблагоприятные условия, по словам российского лидера, дополнительно стимулируют укрепление взаимодействия внутри союза, работу над новыми масштабными проектами. Президент также отметил, что успехи в интеграции в рамках ЕАЭС привлекают заинтересованное внимание целого ряда зарубежных стран, к работе союза все активнее подключаются государства-наблюдатели.

Одним из ключевых документов прошлой встречи стало решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Этот переход, как пояснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и биржевых торгов нефтепродуктами. К 2024 году предстоит разработать международный договор о формировании соответствующих общих рынков.

Важным вопросом повестки дня прошлого обсуждения была и тема усиления сотрудничества по природоохранной тематике, в том числе в сфере климатического регулирования. По итогам заседания было принято заявление, в котором страны - участницы ЕАЭС выразили готовность внести "важный вклад в международные усилия по борьбе с изменением климата". Они выступили за сближение подходов к мониторингу и верификации выбросов и поглощения парниковых газов, а также призвали завершить формирование правил выполнения Парижского соглашения по климату.

Кроме того, на заседании обсуждалось сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, в обеспечении максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в развитии потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, а также в цифровой сфере.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. ВЕЭС является высшим наднациональным органом ЕАЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом. В заседаниях ВЕЭС принимают участие лидеры стран - членов ЕАЭС.