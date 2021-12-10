Мишустин пообщается с премьером Сербии на полях форума "Сделано в России - 2021"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу примет участие в Международном экспортном форуме "Сделано в России - 2021". На полях этого мероприятия он также проведет переговоры с премьером Сербии Аной Брнабич, сообщает пресс-служба кабинета министров РФ.

"10 декабря председатель правительства РФ выступит на пленарном заседании Международного экспортного форума "Сделано в России - 2021", - говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что Мишустин совместно с коллегой из Сербии осмотрит выставку, на которой представлены высокотехнологичные товары и услуги российских экспортеров в сферах медицины, информационных технологий, машиностроения.

"На полях форума главы правительств двух стран проведут переговоры, на которых планируют обсудить актуальные вопросы российско-сербского торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию в энергетике, транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и других областях", - сообщили в российском кабмине.

Ожидается, что Мишустин и Брнабич обменяются мнениями о ходе реализации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сербией. "Особое внимание будет уделено совместным мерам по противодействию коронавирусной инфекции", - уточняется в сообщении.

Сотрудничество с Сербией

Как сообщили в правительстве РФ, за 10 месяцев текущего года товарооборот России и Сербии увеличился на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,9 млрд. При этом одной из ключевых отраслей сотрудничества двух стран является энергетика. После снижения объема поставок российского газа в республику из-за пандемии и теплой зимы в 2020 году "на предстоящий период прогнозируется их рост", говорится в материалах.

Россия также поставляет в Сербию вакцину "Спутник V", с декабря 2020 года уже поставлено 1,9 млн доз, а в рамках совместного производства российского препарата в республике уже изготовлено 1,5 млн доз.

В кабмине РФ отметили также восстановление туристических потоков между двумя странами, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. "Безвизовый режим и возможность въезда на основании отрицательного ПЦР-теста делают Сербию доступным местом отдыха для российских граждан", - подчеркнули в российском правительстве.

О форуме

Форум проводится с 2012 года. За это время он приобрел статус ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки практических решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж.

Его основные задачи - определить актуальные тренды развития экспорта, продемонстрировать возможности, которые государство и институты развития предоставляют экспортерам.

Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы по экспортной тематике, онлайн-обсуждения с зарубежными и региональными партнерами по вопросам максимального снятия барьеров для экспорта и развития бизнеса. Часть форума посвящена мастер-классам для экспортеров и вебинарам о мерах государственной поддержки.