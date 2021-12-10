Канада выделит $6,3 млн на финансирование различных гуманитарных программ ООН

ОТТАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады выделит 8 млн канадских долларов ($6,3 млн США) на финансирование различных гуманитарных программ ООН. Об этом в четверг говорится в заявлении пресс-службы главы канадского кабмина Джастина Трюдо по итогам работы первого дня виртуального "Саммита за демократию".

"Для дальнейшего продвижения уважения прав человека премьер-министр анонсировал, что Канада выделит еще 5 млн канадских долларов на финансирование работы управления Верхового комиссара ООН по правам человека в 2021 году", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, 3 млн канадских долларов будут направлены на финансирование еще нескольких гуманитарных программ всемирной организации, в том числе касающихся защиты свободы вероисповедания.

Трюдо, у которого в четверг на саммите не было публичных выступлений, поблагодарил американского президента Джо Байдена за организацию и проведение форума "в этот критический момент для наших демократий".

Власти Соединенных Штатов пригласили на "Саммит за демократию", который 9-10 декабря проходит в формате видеоконференции, 110 государств и территорий. В списке фигурирует китайский остров Тайвань, однако в нем нет КНР, а также России, Турции, Египта и ряда других стран. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что цель этого мероприятия - "разделить людей, страны на демократические и недемократические".