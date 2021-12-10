Сенат США одобрил инициативу, которая позволит утвердить повышение потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг принял инициативу, которая поможет в ближайшее время утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре. Как сообщает пресс-служба верхней палаты, в поддержку документа высказались 59 законодателей, 35 проголосовали против.

Нижняя палата Конгресса ранее на этой недель утвердила аналогичную инициативу. Как поясняет газета The Hill, теперь документ отправится на подпись президенту страны Джо Байдену. После этого в обеих палатах должно будет пройти голосование по основному законопроекту о повышении потолка госдолга, для его утверждения потребуется простое большинство голосов, которое есть у демократов и в Сенате, и в Палате представителей. Законодатели пока не объявили, на сколько будет предложено повысить лимит заимствований, уточняет The Hill.

Как в свою очередь отмечает портал Axios, речь идет о единоразовом использовании данной меры, одобренная Конгрессом инициатива не предполагает, что в дальнейшем все законопроекты о потолке госдолга будут утверждаться по ускоренной процедуре.

Байден 14 октября утвердил повышение потолка государственного долга на $480 млрд, до $28,9 трлн, что, как ранее отмечали в Минфине, позволит покрывать расходы до 3 декабря 2021 года. Соответствующая инициатива была утверждена обеими палатами Конгресса.

В конце сентября Палата представителей смогла одобрить приостановку действия лимита государственного долга на более длительный срок - до 16 декабря 2022 года. Законопроект должен был рассмотреть Сенат, однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга. Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли временной договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита.

Министр финансов США Джанет Йеллен в письме к Конгрессу в ноябре призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства.