ФАС проконтролирует сохранение социальной направленности тарифной политики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует изменение стоимости коммунальных услуг и продолжит мониторинг тарифов на услуги ЖКХ. Ведомство настаивает на сохранении социальной направленности государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба ФАС.

В антимонопольном ведомстве также напомнили, что в России существует ряд мер поддержки граждан по получению и оплате коммунальных услуг, среди которых субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, в доходах которых коммунальные платежи превышают определенную долю доходов, льготные тарифы для населения, а также льготы на присоединение к электрическим и газораспределительным сетям.

Как сообщила ФАС газете "Известия" о намерении сдерживать рост тарифов на ЖКУ в 2022 году на уровне 4% в среднем по стране против 3,2% в 2021 году. Повышение тарифов должно произойти 1 июля 2022 года и происходит на фоне ускорения инфляции в РФ, уровень которой превысил ожидаемые показатели почти в два раза, уточняет издание.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция в России в ноябре 2021 года ускорилась до 8,4% против 8,13% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,96%. Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что министерство по итогам 2021 года ожидает инфляцию выше прогнозного диапазона ЦБ в 7,4-7,9%.