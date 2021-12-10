В Усолье-Сибирском на территории опережающего развития создали почти 670 рабочих мест

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) в Усолье-Сибирском в Иркутской области за пять лет создали 667 рабочих мест. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в министерстве экономического развития региона.

ТОР в Усолье-Сибирском, где закрылись два крупных промышленных предприятия, в том числе комбинат "Усольехимпром", была создана в марте 2016 года для поддержания экономики города.

"В настоящее время в ТОР "Усолье-Сибирское" осуществляют деятельность 13 резидентов. Ими создано 667 новых рабочих мест", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, резиденты реализуют девять инвестпроектов. Это, в частности, производства мороженого, кабельно-проводниковой продукции, фанеры, дезинфицирующих и антисептических средств, спецодежды, средств индивидуальной защиты, ферментированных белковых кормов.

Крупнейшим инвестором ТОР является компания "Фармасинтез", которая намерена построить в Усолье-Сибирском завод по производству фармсубстанций и лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и онкозаболеваний. Ожидается, что этот проект даст городу еще 2,5 тыс. рабочих мест, реализовать его планируется до 2030 года.

В Усолье-Сибирском проживают 76 тыс. человек. В 2005 году в городе закрылось крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром". На промплощадке остался крупный очаг химического загрязнения, в том числе ртутного. По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки, которая должна завершиться до 2024 года. В ноябре 2021 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила правительству Иркутской области, Минэкономразвития РФ, Минстрою и администрации Усолье-Сибирского разработать программу социально-экономического развития города.