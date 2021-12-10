Андрея Винокурова избрали гендиректором авиакомпании "Якутия"

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Андрей Винокуров, ранее занимавший должность заместителя гендиректора региональной авиакомпании "Якутия", избран ее генеральным директором. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель Минтранса Якутии.

В сентябре генеральный директор авиакомпании "Якутия" Владимир Горбунов подал в отставку. В республиканском Минтрансе отмечали, что "продолжительное время авиаперевозчик не может обеспечить стабильное бесперебойное авиасообщение для населения республики". Также сообщалось о служебной проверке по замечаниям надзорных органов.

"На прошедшем совете директоров большинством голосов Андрей Семенович Винокуров избран генеральным директором авиакомпании "Якутия". Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по коммерции в той же "Якутии". Сегодня будет представление его коллективу", - сказал представитель министерства.

Авиакомпания "Якутия" принадлежит правительству республики. Она создана в 2002 году на базе "СахаАвиа" и "Якутских авиалиний".