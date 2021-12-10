Для КМНС предлагают ввести квоты на вылов рыбы для ведения хозяйственной деятельности

ЛИСТВЯНКА /Иркутская область/, 10 декабря. /ТАСС/. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ подготовила поправки в законодательство, которыми предлагает разделить квоты на вылов рыбы на два вида: для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления хозяйственной деятельности. Это даст возможность коренным малочисленным народам (КМНС) получать более высокие квоты на вылов, сообщила в пятницу ТАСС эксперт ассоциации, почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области Юлия Якель.

"Есть люди, которые только для личного потребления вылавливают рыбу, а есть общины, для которых рыболовство является единственным видом традиционной хозяйственной деятельности. И рыбалка у них сезонная. Раз в год они вылавливают, продают, и на эти деньги общины существуют как юридическое лицо, которому нужно платить налоги. И сейчас очень несправедливо, что общины не получают отдельную квоту для своей традиционной хозяйственной деятельности, а [получают] только квоты для личного потребления, которые высчитываются по количеству членов общины. При этом есть промышленники, у которых квоты существенно больше. Они могут быть даже не зарегистрированы в этих местностях, но вылавливают сотни тонн, а у общины квоты в разы меньше и только для личного потребления. Эту несправедливость мы хотим устранить", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что многие общины не только обеспечивают рабочие места своим членам, но и на деньги, которые зарабатывают от продажи рыбы, оказывают помощь членам общины, развивают села - приводят в порядок дороги, социальную инфраструктуру. Введение квот на вылов рыбы для традиционной хозяйственной деятельности позволит коренным малочисленным народам больше зарабатывать и, соответственно, больше денег направлять на развитие своих сел.

Ассоциация подготовила текст соответствующего законопроекта и будет обсуждать его с профильными ведомствами.

Сейчас в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов, всего более 300 тыс. человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и в Арктической зоне, обладают особым статусом и рядом преференций со стороны государства.