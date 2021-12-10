Вице-премьер Борисов 10 декабря проведет совещание по диверсификации в ОПК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в пятницу посетит Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства.
Вице-премьер проведет выездное совещание коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, посвященное вопросам диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и снижения зависимости топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России от импортных технологий.
Также в ходе совещания планируется обсудить сотрудничество компании "Газпром" с предприятиями ОПК.
Кроме того, в рамках визита на Бованенковское месторождение Борисов посетит производственные объекты ООО "Газпром добыча Надым".