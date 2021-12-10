Туроператоры рассказали о росте цен на новогодние туры по России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость туров по России в период новогодних праздников выросла за год на 5-20%, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

"В среднем стоимость увеличилась на 15-20% по сравнению с прошлым годом", - сообщили в пресс-службе "Интуриста".

В "Русском экспрессе" рост стоимости новогодних туров по России оценивают в 5-20%. При этом генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин утверждает, что рост цен не превысил 5%.

Коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах рассказала, что больше всего - на 20-40% - подорожали туры на Красную поляну, а также в Крым - на 10-30%, Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды - на 10-15%.

По данным туроператоров, больше всего российских туристов, планирующих на Новый год отдохнуть внутри страны, отправятся в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Кавминводы, Карелию, Калининградскую область, Великий Устюг и Подмосковье. Россияне также активно интересуются горнолыжными турами на Красную поляну, в Шерегеш и Домбай. В "Русском экспрессе" объяснили это закрытием основных европейских горнолыжных курортов, малой длительностью сезона и ростом популярности активного отдыха. При этом, по данным компании, в этом году существенно сократился спрос на туры в Крым и Краснодарский край, что может быть связано с введенными из-за коронавируса ограничениями.

Спрос на новогодние туры в Крым в этом году снизился более чем на 25%, рассказала Булах из "Алеана". В то же время, по ее словам, спрос на путевки в Кавминводы в 2021 году вырос на 30%, в Московскую, Ярославскую, Костромскую, Владимирскую, Калужскую, Тверскую и Калининградскую области - на 10-15%, в Краснодарский край - на 5%. По данным "Интуриста", спрос на новогодний отдых в Санкт-Петербурге вырос за год на 15-20%. Увеличение популярности Кавминвод можно объяснить желанием россиян поправить здоровье, в том числе после перенесенного коронавируса, Санкт-Петербурга - отложенным спросом, так как из-за ограничений город был долгое время труднодоступен для туристов, объяснил Ромашкин. Рост спроса на оздоровительный и активный отдых зафиксировали и в "Алеане".

В целом динамика спроса на путешествия по России в этом году неоднородна. В "Интуристе" рассказали, что в 2021 году спрос на отдых в Новый год в России снизился на 30-75% в зависимости от региона, но в последнюю неделю начал плавно расти. Это связано с короткой глубиной бронирований туров по РФ, объяснили в пресс-службе туроператора. Доля путевок по стране в структуре "новогодних" продаж у "Tui Россия" снизилась, хотя в абсолютных величинах отклонение является небольшим. Спрос скорректировался ввиду открытия большого числа зарубежных пляжных направлений и запуска чартеров в Египет, пояснили в компании. Среди клиентов Tez Tour спрос на внутренний туризм в несколько раз превышает прошлогодние показатели, при этом интерес к отдыху в стране продолжает расти.

Влияние QR-кодов на путешествия по России

После введения рядом регионов требований о QR-кодах произошло значительное перераспределение потоков туристов между регионами, отметили в "Русском экспрессе". В "Интуристе" рассказали, что сначала спрос на поездки по России остановился, но затем начал медленно восстанавливаться. В "Tui Россия" подчеркнули, что QR-коды не новая мера, и люди учитывают необходимость их наличия при планировании путешествий. Аналогичную точку зрения высказал глава туроператора "Дельфин". По его словам, ограничения перестали влиять на планы туристов, поскольку о них известно задолго до поездки. Кроме того, многие россияне уже привиты и не столкнутся с ними на отдыхе.