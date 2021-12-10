Минцифры и МВД признали успешным эксперимент по переходу на электронные СТС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и признали его успешным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Минцифры и МВД России обсудили ход проведенного эксперимента и признали его в целом успешным", - отметили в министерстве.

Там добавили, что приложение "Госуслуги Авто" функционирует в текущем режиме, автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. При этом сотрудники ГИБДД вправе попросить предъявить бумажную версию документа.

"О том, когда можно будет перестать возить бумажные СТС, будет сообщено дополнительно", - уточнили в Минцифры.

Об эксперименте

9 сентября МВД России и Минцифры начали тестировать цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства. СТС можно хранить в новом приложении "Госуслуги.Авто", оно доступно в App Store и Google Play. В МВД отмечали, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде. В течение этого времени сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС.

В пресс-службе МВД сообщали, что эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства через мобильное приложение продлится до 1 декабря 2021 года.