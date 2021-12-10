Китай запустил первую устойчивую к тайфунам плавучую ветровую электростанцию

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Китай заявил о создании первой в мире устойчивой к тайфунам плавучей ветровой электростанции. Как сообщает в пятницу газета "Чжунго жибао", установленная в Яньцзяне (Южный Китай) станция подключена к сетям энергоснабжения "в рамках общенациональных усилий по переходу к зеленой энергетике".

"Хотя стоимость проектов плавучих ветровых электростанций остается сравнительно высокой, что ограничивает их широкое распространение, многие отечественные поставщики и производители ветрового оборудования активно осваивают этот сектор и накапливают опыт", - заявил изданию аналитик исследовательской компании BloombergNEF Ван Цзыюэ. По его словам, в ближайшем будущем можно ожидать резкого снижения расходов на подобные установки по мере их распространения и, соответственно, наращивания производственных мощностей.

Проект Sanxia Yinling Hao, рассказывает издание, представляет собой плавучую платформу с турбиной мощностью 5 мегаватт. Начало работы ветровой электростанции у побережья провинции Гуандун, по мнению китайских экспертов, свидетельствует о том, что Китай "вышел на лидирующие позиции в разработке, производстве, установке и эксплуатации" крупных, устойчивых к тайфунам, плавучих ветровых генераторов.

Проект осуществляет китайская компания China Three Gorges Corp ("Чайна фри горджес"), которая также разработала и построила самую мощную в мире ГЭС "Санься" на реке Янцзы.