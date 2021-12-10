Решение о продлении ФЦП Крыма примут в конце 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Решение о продлении федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя будет принято в конце 2022 года после проведения оценки реализации и необходимости включения новых объектов. Об этом журналистам сообщил в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Говорить о необходимости продления, наверное, сейчас пока рано. Но думаю, что в конце 2022 года мы проведем оценку реализации, оценку окончания необходимости включения новых объектов. В конце 2022 года такое решение будет оценено и, соответственно, принято", - сказал Назаров.

Он также отметил, что больше половины объектов, которые в данный момент реализуются в рамках ФЦП, находятся в стадии строительства, так, по его словам, из 900 объектов на данный момент строятся 500, а строительство около 50 еще не начато.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. В рамках ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".