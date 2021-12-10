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РБК: экспорт российских вакцин в октябре поставил исторический максимум

За 10 месяцев 2021 года объем экспорта превысил $1,2 млрд
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Продажи российских вакцин за рубеж в октябре установили рекорд за последние 30 лет, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

За 10 месяцев 2021 года объем экспорта препаратов, которые проходят по таможенному коду "прочие вакцины для людей" и куда входит вакцина от коронавируса "Спутник V", превысил $1,2 млрд. При этом в октябре объем поставок составил $356 млн, более чем вдвое превысив показатели сентября, и стал самым высоким за всю российскую историю с начала 1990-х годов, отмечает РБК. Ранее экспорт российских вакцин для людей даже за целый год ни разу не превышал $71 млн.

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За 10 месяцев 2020 года Россия экспортировала таких препаратов на $46,5 млн, а за сопоставимый период 2019 года - на $49,8 млн.

ФТС не уточняет, как распределяются объемы поставок по типам препаратов под основным "вакцинным кодом", однако резкий рост экспорта в этой категории начался после начала масштабного производства "Спутника V", отметили в РБК.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью "Коммерсанту", опубликованном в пятницу, рассказал, что продажи "Спутника V" за рубеж "сейчас уже более чем в два раза больше, чем весь годовой экспорт всех российских лекарств".

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