РБК: экспорт российских вакцин в октябре поставил исторический максимум

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Продажи российских вакцин за рубеж в октябре установили рекорд за последние 30 лет, сообщает в пятницу РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

За 10 месяцев 2021 года объем экспорта препаратов, которые проходят по таможенному коду "прочие вакцины для людей" и куда входит вакцина от коронавируса "Спутник V", превысил $1,2 млрд. При этом в октябре объем поставок составил $356 млн, более чем вдвое превысив показатели сентября, и стал самым высоким за всю российскую историю с начала 1990-х годов, отмечает РБК. Ранее экспорт российских вакцин для людей даже за целый год ни разу не превышал $71 млн.