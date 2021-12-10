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Росатом считает, что рынок квантовых вычислений сформируется не ранее 2027 года

Директор по цифровизации госкорпорации Екатерина Солнцева подчеркнула, что в мире пока не создано ни одного квантового компьютера

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Формирование рынка квантовых вычислений произойдет, скорее всего, к 2030 году, но не ранее 2027 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказала директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.

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Екатерина Солнцева:

"Что касается формирования рынка квантовых вычислений, то, вероятнее всего, он сформируется на горизонте до 2030, но не ранее 2027 года. Конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что прогнозы темпов развития технологий зачастую оказываются менее амбициозными, чем реальность. Так что стараемся быть готовыми к любым сценариям", - сказала она.

Солнцева подчеркнула, что в мире пока не создано ни одного квантового компьютера. "Речь идет о фундаментальных, прикладных исследованиях в этой сфере и о лабораторных, опытных установках. Более того, сегодня ни один ученый в мире не возьмется уверенно утверждать, на каком именно физическом принципе - а их несколько - будут построены квантовые компьютеры. При этом, если говорить о наших успехах в развитии направления квантовых вычислений, то достижения, действительно, уже есть", - пояснила директор по цифровизации.

В качестве примера она привела применение квантовых алгоритмов для решения конкретных задач атомной отрасли. По ее словам, это сделано впервые в мире.

"Квантовые вычисления требуют не только создания "железа", но и необходимых алгоритмов. Эти алгоритмы могут быть запущены и протестированы на классических компьютерах. Но, будучи впоследствии использованы на квантовых процессорах, принесут недостижимый сейчас рост производительности и эффективности вычислений. В области разработки алгоритмов для квантовых вычислений мы, действительно, в этом году продвинулись достаточно сильно", - добавила Солнцева.

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