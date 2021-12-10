Росатом считает, что рынок квантовых вычислений сформируется не ранее 2027 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Формирование рынка квантовых вычислений произойдет, скорее всего, к 2030 году, но не ранее 2027 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказала директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.

"Что касается формирования рынка квантовых вычислений, то, вероятнее всего, он сформируется на горизонте до 2030, но не ранее 2027 года. Конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что прогнозы темпов развития технологий зачастую оказываются менее амбициозными, чем реальность. Так что стараемся быть готовыми к любым сценариям", - сказала она.

Солнцева подчеркнула, что в мире пока не создано ни одного квантового компьютера. "Речь идет о фундаментальных, прикладных исследованиях в этой сфере и о лабораторных, опытных установках. Более того, сегодня ни один ученый в мире не возьмется уверенно утверждать, на каком именно физическом принципе - а их несколько - будут построены квантовые компьютеры. При этом, если говорить о наших успехах в развитии направления квантовых вычислений, то достижения, действительно, уже есть", - пояснила директор по цифровизации.

В качестве примера она привела применение квантовых алгоритмов для решения конкретных задач атомной отрасли. По ее словам, это сделано впервые в мире.

"Квантовые вычисления требуют не только создания "железа", но и необходимых алгоритмов. Эти алгоритмы могут быть запущены и протестированы на классических компьютерах. Но, будучи впоследствии использованы на квантовых процессорах, принесут недостижимый сейчас рост производительности и эффективности вычислений. В области разработки алгоритмов для квантовых вычислений мы, действительно, в этом году продвинулись достаточно сильно", - добавила Солнцева.