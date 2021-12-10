Росатом представит англоязычную версию системы "Логос" в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" представит англоязычную версию системы "Логос" для международного рынка в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор по цифровизации госкорпорации Екатерина Солнцева.

"Отечественная школа математики, физики и программирования очень сильна и снискала заслуженное признание во всем мире. Математическое моделирование базируется на сочетании этих дисциплин, и это - один из тех перспективных сегментов глобального рынка цифровых решений для промышленности, в котором Россия имеет все шансы занять достойное место. Мы верим, что на горизонте 2030 года российские технологии должны войти в тройку лучших мировых продуктов для решения задач математического моделирования. Уже в следующем году мы планируем представить англоязычную версию системы "Логос", которая начнет распространяться на международном рынке", - сказала Солнцева.

Она подчеркнула, что после появления тиражируемого модуля "Логоса", созданного в Росатоме пакета программ для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования класса Computer-Aided Engineering (CAE), была запущена внутренняя программа импортозамещения систем математического моделирования на предприятиях отрасли.

"Сегодня несколько десятков крупных предприятий пользуются именно нашими CAE-системами. А к 2024 году, как мы рассчитываем, все предприятия отрасли перейдут на отечественные цифровые продукты. Причем речь идет о решениях, которые по ряду ключевых параметров будут превосходить зарубежные аналоги", - сказала Солнцева.

По ее словам, стартовал следующий масштабный проект - внедрение российских CАЕ на предприятиях промышленности в целом. Для решения этой задачи в консорциум были приглашены другие разработчики российских CАЕ систем. Солнцева отметила, что проект поддержан президентом страны.