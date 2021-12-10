Возможность найти нужный товар на изображениях появилась в поиске "Яндекса"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" запустил сервис поиска товаров на изображениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В поиске по картинкам теперь можно узнать, где продается понравившаяся вещь. Сервис стал распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в основе поиска товаров на картинке лежат технологии компьютерного зрения, с помощью которых "Яндекс" выделяет на изображении отдельные объекты и определяет, что это такое. Для этого используются нейронные сети, обученные на примерах.

"В поиске по картинкам более 60 миллиардов изображений. По сути это оцифрованный мир, где можно найти что угодно. Люди ищут в интернете виды незнакомых городов, схемы приборов, чертежи, поздравительные открытки, да и просто черпают вдохновение, листая изображения. И все чаще выбирают с помощью картинок товары - в поиске их больше, чем в любом маркетплейсе", - приводятся в сообщении слова руководителя "Поиска Яндекса" Максима Загребина.