Эксперт рассказал о туристических предпочтениях россиян в новогодние праздники

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Доля бронирований авиабилетов за рубеж на новогодние праздники не превышает 10%, сообщил ТАСС генеральный директор Ozon.Travel Михаил Осин.

"Доля международных перелетов остается незначительной - не более 10% бронирований, хотя выросла по сравнению с прошлым годом почти в два раза", - сказал он.

По словам Осина, предпочтения россиян по поездкам в новогодние праздники консервативны: 40% путешественников собираются посетить Москву и Санкт-Петербург. Среди других популярных направлений Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь, Калининград, Махачкала, Екатеринбург и Уфа.

Эксперт отметил, что количество покупок авиа- и железнодорожных билетов выросло в 3,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом значительно выросла средняя цена - на праздничные дни она в полтора раза выше средней стоимости перелетов за аналогичный период 2020 года и в два раза превышает показатель ноября этого года.