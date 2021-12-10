Кабмин утвердил правила льготного кредитования для резидентов СЭЗ в Крыму

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на льготные кредиты для резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

"С 2022 года резиденты СЭЗ в Крыму смогут получать льготные кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство", - говорится в сообщении.

В частности, в кредит можно будет оформить от 10 млн рублей до 5 млрд рублей, его срок будет зависеть от конкретного проекта. Объем планируемых инвестиций при этом должен составлять не менее 30 млн рублей. Льготная ставка будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ на дату его заключения. В пресс-службе отметили, что такое решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличения притока капитальных вложений в его экономику, а также на создание новых рабочих мест и современной инфраструктуры.

Такой кредит смогут оформить резиденты СЭЗ, чья деятельность связана с приоритетными для Крыма направлениями, такими как растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий, сбор и утилизация отходов, обработка вторсырья. В число данных направлений включены также строительство зданий и инженерных сооружений, зрелищно-развлекательная и туристическая деятельность, предоставление социальных услуг, деятельность в сфере образования и здравоохранения.

"Перечень банков, которые смогут выдавать льготные кредиты крымским инвесторам, утвердит специальная комиссия. Ее сформирует Министерство экономического развития РФ. На предоставление субсидий российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ, в 2022-2024 годах планируется направлять до 1 млрд рублей ежегодно", - проинформировали в кабмине.

С момента создания СЭЗ в Крыму на 1 рубль предоставляемых льгот резидентам приходится 3,77 рубля инвестиций. По состоянию на конец 2020 года участниками СЭЗ вложено 207 млрд рублей инвестиций в экономику региона, создано более 75 тыс. рабочих мест. Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет, земельного налога на три года и ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.