Шульгинов заявил, что запасы угля на крупных российских ТЭЦ достаточны

ОМСК, 10 декабря. /ТАСС/. Рост цен на твердое топливо не сказался на его запасах на станциях большой энергетики. Об этом заявил в пятницу журналистам во время визита в Омскую область министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Цена на твердое топливо - нерегулируемая, в том числе на внутреннем рынке. Цены сегодня на глобальных рынках определяются высоким спросом на традиционные источники энергии. Поэтому никаких новшеств в плане регулирования мы пока не предполагаем, но, кстати, на станциях большой энергетики запасы топлива нормальные", - сказал он.

Шульгинов отметил, что регионам РФ надо думать о заключении долгосрочных контрактов на поставку топлива и выходить на прямые контакты с поставщиками. "Надо работать, потому что цены волатильные, они могут каждый год увеличиваться и меняться в течение года, - заявил глава Минэнерго. - Поэтому за этой ситуацией надо следить и ее контролировать".

Рост мировых цен на уголь вызван увеличением спроса на этот вид топлива. Так, объемы импорта угля в Китай в ноябре достигли рекордного за 2021 год уровня - 35 млн тонн. Всего за 11 месяцев текущего года импорт угля в Китай составил 292,32 млн тонн, что на 10,6% больше, чем в прошлом году.

В свою очередь, это привело к почти двукратному повышению цен на уголь в ряде регионов Сибири. Так, в Омской области и Алтайском крае ряд котельных не смогли закупить необходимый объем топлива, власти эти регионов вынуждены были субсидировать разницу между ценой, заложенной в тариф на тепло, и рыночными ценами.