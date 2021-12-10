ЦБ выпускает в обращение монеты, посвященные атомному ледокольному флоту

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России 10 декабря 2021 года выпускает в обращение памятные монеты серии "Атомный ледокольный флот России" из серебра номиналом 3 рубля и золота номиналом 200 рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

На лицевой стороне монет расположены рельефное изображение Государственного Герба РФ и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет, знак Санкт-Петербургского монетного двора, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и масса драгоценного металла в чистоте, которая составляет 31,1 г.

На оборотной стороне серебряной монеты расположены рельефные изображения атомного ледокола "Урал", ледяных глыб и звезд на фоне выполненного в цвете изображения северного сияния, внизу по окружности имеется надпись: "Атомный ледокольный флот". На оборотной стороне золотой монеты расположены рельефные изображения атомного ледокола "Урал", ледяных глыб и звезд, справа вверху - выполненное в технике лазерного матирования изображение градусной сетки, внизу по окружности - надпись: "Атомный ледокольный флот".

Тираж серебряных монет - 3 тыс. штук, золотых - 500 штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу для всех видов платежей без каких-либо ограничений, напомнили в Банке России.