Центр Чумакова планирует в 2022 году выпустить 20 млн доз вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Центр им. М. П. Чумакова планирует выпустить в 2022 году 20 миллионов доз вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.

"Мы в 2021 году выпустили 6 миллионов доз вакцины "Ковивак", а в 2022 году планируем выпустить 20 миллионов доз",- сказал он.