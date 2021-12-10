Центр Чумакова планирует в 2022 году выпустить 20 млн доз вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Центр им. М. П. Чумакова планирует выпустить в 2022 году 20 миллионов доз вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС генеральный директор центра, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
"Мы в 2021 году выпустили 6 миллионов доз вакцины "Ковивак", а в 2022 году планируем выпустить 20 миллионов доз",- сказал он.
Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром Чумакова. В подобных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова создан на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик АМН СССР Михаил Чумаков.
Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении полиомиелита и других энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.