Восток Крыма может в 2022-2023 годах отказаться от использования Северо-Крымского канала

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Систему трубопроводов, которая позволит отказаться от использования участка Северо-Крымского канала на востоке полуострова, могут ввести в эксплуатацию уже в 2022-2023 годах. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

"Мы вчера смотрели возможности корректировки, ускорения работ по водообеспечению юго-восточной части Крыма. <...> После перекрытия канала у нас подача воды из трех месторождений, достаточно крупных, была организована [для Керчи и Феодосии], и она сейчас, эта схема, и работает. Но подача осуществляется через канал, а это не очень хорошо: канальная подача подразумевает потери, неэффективное использование ресурсов. Поэтому там реализуется проект, и срок его окончания - 2023 год. По трубопроводу вода должна дойти до Феодосии и Керчи. Мы оценили вопрос, как можно ускорить подачу по этапам. Допустили, что к концу 2022 года можно обеспечить подачу в Феодосию, чтобы уйти от подачи через каналы", - сказал Назаров.

По его словам, ускорение строительства технически возможно. "Такая задача в общем-то реализуема, требует усилий. Надеюсь, что мы ее решим", - отметил замминистра.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года полностью прекратили поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть кратно больше - работа по подсчету продолжается. Кроме того, в 2020-2021 годах некоторые районы Крыма столкнулись с дефицитом воды, вводилась подача по графику. Справиться с ситуацией удалось благодаря строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крым летом и наполнившим обмелевшие водохранилища.