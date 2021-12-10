Международный совет по научной программе МБИР создадут в 2022 году

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря /ТАСС/. Международный консультативный совет для определения научной программы строящего в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора (МБИР) планируется сформировать в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор компании Росатома "Лидер консорциума "Международный центр исследований на базе реактора МБИР" Константин Вергазов.

"Сегодня в нашей повестке проекта важный вопрос - международная программа исследований на реакторе МБИР. Мы планируем в следующем году создать международный консультативный совет, а до конца 2022 года уже начать обсуждать собственно международную научную программу", - сказал Вергазов журналистам по итогам круглого стола "Атомные технологии IV поколения", прошедшего в рамках Конгресса молодых ученых в Сириусе.

"В нынешнем году мы утвердили национальную программу перспективных работ на МБИР на 2028-2040 годы, и она сейчас будет являться основой для обсуждения международной программы, в которую мы будем привлекать наших партнеров из-за рубежа", - добавил Вергазов.

По его словам, в международный совет войдут ведущие российские и иностранные эксперты.

Он также отметил, что строительство реактора идет с опережением графика. "Все главные задачи, стоявшие в нынешнем году перед участниками строительства, выполнены досрочно, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса", - сказал он.

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) возводится в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации". Реактор создается в г. Димитровграде (Ульяновская область) на базе АО "ГНЦ НИИАР" (предприятие Росатома). На базе ректора МБИР формируется Международный центр исследований (МЦИ) МБИР. В состав научной группы войдут российские и иностранные ученые и исследователи. Деятельность центра будет осуществлять консорциум - "Международный центр исследований на базе реактора МБИР".