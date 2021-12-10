Red Wings запустит прямые рейсы из Махачкалы в Омск

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы между Махачкалой и Омском. Первый вылет из Махачкалы запланирован на 14 января 2022 года, сообщила в пятницу ТАСС в пресс-секретарь аэропорта Сапура Магомедова.

"Авиакомпания "Редвингс" запускает прямое авиасообщение между Махачкалой и Омском. Первый вылет из аэропорта Махачкалы запланирован на 14 января 2022 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно на лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

Расписание рейсов выглядит следующим образом: по пятницам в 01:15 вылет из аэропорта Махачкалы с прибытием в Омск в 07:35; по воскресеньям в 16:30 вылет из аэропорта Омска с прибытием в Махачкалу в 17:15", - добавила она.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана - единственный в Дагестане. В настоящее время из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения совершались рейсы в Казахстан, Турцию и ОАЭ.