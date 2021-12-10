Рейтинг АСИ дополнен новыми показателями по поддержке экспорта и давлению на бизнес

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рейтинговый комитет Агентства стратегических инициатив (АСИ) утвердил изменения в методологию национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Мы вместе с деловыми объединениями, экспертами, региональными и федеральными органами власти провели комплексную работу по выявлению ключевых для предпринимателей вопросов, которые следует учесть в национальном рейтинге. Суммарно было рассмотрено более 500 предложений, исходя из которых мы разработали новые факторы для учета", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привела пресс-служба.

В частности, в рейтинг включены некоторые элементы нового регионального инвестиционного стандарта, который в этом году был разработан Минэкономразвития России совместно с правительством РФ. Так, в направление "Регуляторная среда" добавлены новые сюжеты по оценке "клиентского пути" инвестора: подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, газопроводу, получение в аренду земельных участков и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, включена оценка инвестиционной декларации, инвестиционной карты, инвестиционного комитета и регионального агентства развития. В 2022 году эти показатели будут учитываться вне рейтинга и не будут влиять на распределение регионов, так как сейчас инвестстандарт внедряется только в пилотных регионах. В состав рейтинговых показателей эти элементы включат в 2023 году, уточнили в АСИ.

Фактор "Административное давление на бизнес", который раньше основывался на опросах предпринимателей, расширен статистическими показателями индекса "Административное давление", составляемого аппаратом бизнес-омбудсмена РФ при содействии Института экономики роста им. Столыпина. Первый показатель - "доля предупреждений от общего числа наказаний" - отражает снижение репрессивности контрольно-надзорной деятельности. Второй - "доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору, от общего числа подконтрольных" - оценивает эффективность внедрения риск-ориентированного подхода.

Помимо прочего, по данным пресс-службы, в рейтинге расширена оценка поддержки экспортной деятельности. В дополнение к опросному показателю включены два новых статистических: "доля несырьевого экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в общем объеме выручки субъектов МСП в регионе" и "доля субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность, в общей численности субъектов МСП в регионе". В результате сформирован новый фактор оценки регионов - "Эффективность институтов поддержки экспортной деятельности".

Другие показатели

В рейтинг добавлен новый опросный показатель - "Оценка репутации состояния инвестиционного климата в субъекте РФ по мнению инвестора", который позволит оценить общее мнение предпринимателей о текущем состоянии деловой среды в регионе, ее изменениях за последние годы и дальнейшие перспективы.

Дополнительно вне рейтинга будут учитываться показатели, отражающие уровень развития и эффективность поддержки бизнеса в области технологического предпринимательства, указали в пресс-службе.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская, Тульская области и Башкирия.