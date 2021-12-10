Товарооборот России и Казахстана может достигнуть рекордных $23 млрд по итогам года

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Российско-казахстанские отношения в текущем году развиваются особенно динамично, товарооборот по итогам года может достигнуть рекордного показателя в $23 млрд. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью телеканалу "Хабар 24".

"Наш торговый оборот, судя по всему, будет рекордным и достигнет $23 млрд. Это очень значительная сумма", - отметил он. "С Россией вы [Казахстан] не только соседи, мы союзники, интеграционные партнеры. Наши связи, которые вынужденно притормозились в 2020 году из-за пандемии, в этом году развиваются особенно динамично - и политический диалог, и вопросы, связанные с обеспечением безопасности, экономические связи, наука, культура, образование и так далее", - сказал посол.

По его словам, обе страны очень успешно сотрудничают в международных организациях, в первую очередь в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, а также в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Дипломат также напомнил, что с самого начала пандемии Россия и Казахстан тесно взаимодействовали и добились хороших результатов. "В первую очередь это связано с тем, что в Казахстане в основном вакцинируются российской вакциной "Спутник V", а в Караганде развернуто производство этой вакцины", - указал Бородавкин.

Он заявил, что сотрудничество в этой сфере будет продолжаться. "В частности, добиваясь того, чтобы те, кто вакцинирован, были признаны таковыми и в Казахстане, и в РФ. В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы привитые российской вакциной казахстанцы могли получать QR-коды по российской методологии, а в Казахстане мы могли получать зеленый статус по стандартам республики", - пояснил посол.