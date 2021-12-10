Суммарная инвестиционная емкость проектов Тюменской области превысила 211 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Общая инвестиционная емкость перспективных проектов в Тюменской области превысила сумму в 211 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в информационном центре правительства по Тюменской области.

"Суммарная инвестиционная емкость перспективных тюменских инвестпроектов превышает 211 млрд рублей. <...> В числе таких проектов - развитие нефтегазового и нефтехимического кластеров, строительство новых геотермальных курортов и отелей, создание племенного репродуктора индейки ГК "Дамате", четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", а также строительство промышленного технопарка и ряда объектов логистики в Тюмени", - говорится в сообщении.

Как сообщил на онлайн-заседании cовета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе губернатор Тюменской области Александр Моор, будет сделано все возможное для максимального увеличения объема инвестиций в экономику региона в 2022 году. На совещании полпред УрФО Владимир Якушев выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в работе по привлечению инвестиций.