МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развеивать мифы о российских товарах на внешних рынках.

"В нашей стране производится продукция высокого качества. И нужно активно продвигать ее, демонстрируя преимущества и надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы", - сказал Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

Он напомнил, что правительство РФ проводит реформу институтов развития, которая должна обеспечить скоординированную и адресную поддержку бизнеса, определить вектор для инвестиций.