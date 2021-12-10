{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин призвал развеивать мифы о российских товарах на внешних рынках

Премьер-министр отметил, что "в России производится продукция высокого качества, и нужно активно продвигать ее, демонстрируя преимущества и надежность"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развеивать мифы о российских товарах на внешних рынках.

"В нашей стране производится продукция высокого качества. И нужно активно продвигать ее, демонстрируя преимущества и надежность. Развеивать мифы и ложные стереотипы", - сказал Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

Он напомнил, что правительство РФ проводит реформу институтов развития, которая должна обеспечить скоординированную и адресную поддержку бизнеса, определить вектор для инвестиций.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Набиуллина: внедрение цифровых валют облегчит в будущем трансграничные платежи
Глава Банка России отметила, что уже не знает "стран, которые бы не заявляли интереса к цифровой валюте"
Читать полностью