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Контракт Казахстана и Сбера о цифровизации могут подписать до конца года

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин развеял опасения казахстанцев, что сотрудничество может привести к утрате Казахстаном своей цифровой самостоятельности

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Казахстанская сторона и Сбербанк до конца нынешнего года могут подписать контракт, направленный на цифровую трансформацию государственных органов республики. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

3 сентября на полях Восточного экономического форума премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации республики, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government.

"Я надеюсь, что до конца года уже будет подписан соответствующий контракт между Казахстаном и Сбером, - сказал дипломат в интервью телеканалу "Хабар 24".

Он также развеял опасения некоторых казахстанцев по поводу того, что сотрудничество республики со Сбербанком может привести к утрате Казахстаном своей цифровой самостоятельности. "Нет, этого не случится, я вас уверяю. Казахстан получит исходный код, серверы будут расположены в Казахстане. К соответствующей работе будут привлечены казахстанские ИТ-компании. Все это обеспечит цифровой суверенитет республики", - отметил Бородавкин.

В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг, представив новый бренд своей экосистемы Сбер и вошедшие в нее сервисы. Компания презентовала банкоматы с биометрией, отделения без окошек с операционистами, "умную" ТВ-приставку и виртуальных ассистентов. Был представлен также новый логотип - зелено-желто-голубой круг с уже привычной галочкой, которая символизирует, как отметил глава Сбербанка Герман Греф, целеустремленность.

Теги
КазахстанРоссияБородавкин, Алексей Николаевич
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