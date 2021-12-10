МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Одиль Молль назначена новым президентом "Ашан Ретейл Россия", она сменила на этом посту Филиппа Брошара, говорится в сообщении компании в пятницу.

"Одиль Молль сменит Филиппа Брошара на посту президента "Ашан Ретейл Россия". Должность вице-президента будет упразднена", - говорится в сообщении.

Одиль Молль присоединилась к компании в 2012 году. Она начала свою карьеру с должности руководителя сектора в "Ашан Ретейл Россия", позже управляла одним из гипермаркетов в Москве. В 2018 году была назначена членом совета компании, а с января 2021 года до настоящего времени занимала пост вице-президента. Одиль Молль также является членом комитета по стратегии Auchan Group, отмечается в материале.

Филипп Брошар продолжит работу в сети в должности генерального директора "Ашан Франция".

О компании

"Ашан Ретейл Россия" - российское подразделение Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Торговая сеть работает на российском рынке с 2002 года и управляет 231 магазином трех форматов: гипермаркеты, суперсторы и супермаркеты. Штат компании включает более 33 тысяч сотрудников.